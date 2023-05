Rússia espia cabos submarinos dos EUA e UE. Portugal está no mapa

Dinheiro Vivo Hoje às 15:09 Facebook

Responsável da NATO defende que a Rússia está a fazer um levantamento dos cabos submarinos norte-americanos e europeus para perturbar vida no Ocidente. Atos de espionagem passam por Portugal.

A NATO está convicta que a Rússia está a mapear infraestruturas submarinas críticas dos Estados Unidos e da União Europeia (UE), nomeadamente os cabos submarinos que são utilizados para assegurar as comunicações. Portugal está no radar da espionagem russa, noticia a "Bloomberg" na quarta-feira.

"Existem preocupações crescentes de que a Rússia possa ter como alvo cabos submarinos e outras infraestruturas críticas num esforço para constrangir a vida quotidiana no Ocidente e ganhar vantagem contra os Estados que apoiam a Ucrânia", afirmou David Cattler, secretário-geral adjunto de inteligência e segurança da NATO, citado pela agência de informação económica e financeira.

A "Bloomberg" realça ainda as afirmações do almirante português Henrique Gouveia e Melo à RTP, em março, quando referiu que um navio russo passou ao largo da Madeira numa ação de espionagem que pretendia recolher informação sobre os cabos submarinos que estão amarrados em Portugal. Nesse momento, o caso foi amplamente noticiado não pelo ato de alegada espionagem, mas por causa da recusa de militares portugueses em embarcarem no navio NRP Mondego, que ia ao encontro desse navio russo.

"É um navio de espionagem que anda atrás e a medir os cabos submarinos e as infraestruturas dos cabos submarinos e nós temos de ter preocupação face ao significado que isso tem em termos militares", disse então Gouveia e Melo.

