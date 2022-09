Rússia intensifica campanha militar e política nos territórios ocupados

JN/Agências Hoje às 21:04 Facebook

A Rússia intensificou, esta quinta-feira, a campanha militar e política para conquistar território ucraniano, pois começou a reunir os reservistas no exército e a preparar a votação para os quatro referendos que começarão a partir de sexta-feira.

As autoridades pró-Moscovo de quatro regiões da Ucrânia controladas pela Rússia vão organizar referendos para que se possam tornar parte integrante do território russo, medida que, segundo considera a agência Associated Press (AP), pode prolongar a guerra por mais tempo, seguindo o "manual" do Kremlin, que anexou a península da Crimeia após uma votação semelhante, em 2014.

No entanto, a maior parte da comunidade internacional considera "ilegal" a anexação da Crimeia.

No campo de batalha, as forças russas e ucranianas trocaram mísseis e barragens de artilharia e ambos os lados se recusaram a ceder terreno, apesar dos recentes reveses militares para Moscovo e o número de vítimas no país invadido após quase sete meses de guerra.

Na Rússia, ativistas antiguerra que protestaram na quarta-feira, depois de o Presidente Vladimir Putin ter ordenado uma mobilização parcial de tropas, disseram que realizariam mais manifestações no fim de semana.

A votação nas regiões de Lugansk, Kherson, Zaporijia e Donetsk, situadas no leste da Ucrânia, está prevista para se prolongar até terça-feira.

Vários líderes políticos internacionais já afirmaram que os resultados dos referendos não serão tidos em conta, pois tudo não passa de uma "farsa" para desviar a atenção da opinião pública, tal como afirmou o chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, numa altura em que o exército russo tem sofrido vários reveses no terreno.

Em Lugansk surgiram afixados nas ruas cartazes com palavras de ordem como "Com a Rússia Para Sempre" ou "A Nossa Escolha: Rússia", ao mesmo tempo que voluntários distribuíam fitas e panfletos com as cores da bandeira nacional russa em que se apela a participação no referendo.

No sentido inverso, os ataques com mísseis russos à cidade de Zaporijia, no sul, deixaram uma pessoa morta e cinco outras feridas, segundo reportaram as autoridades locais, com a Ucrânia a responder com um bombardeamento em Donetsk, controlada pelos separatistas, provocando seis vítimas mortais.

No meio das hostilidades, as duas partes conseguiram, ainda assim, chegar a um acordo para a troca de prisioneiros, na mesma altura em que Putin anunciou a mobilização de 300.000 reservistas adicionais para se juntarem ao exército russo que se encontra na Ucrânia.

Quarta-feira, a Ucrânia e a Rússia realizaram a maior troca de prisioneiros militares desde o início da invasão russa no final de fevereiro.

Kiev recuperou dez estrangeiros (cinco britânicos, dois norte-americanos, um marroquino, um sueco e um croata) e 205 ucranianos, incluindo os chefes de defesa da siderúrgica Azovstal, na cidade de Mariupol, símbolo de resistência à invasão russa.

Em troca, Moscovo recebeu 55 russos e um ex-deputado ucraniano Viktor Medvedchuk, considerado próximo do Presidente russo, Vladimir Putin, e acusado de alta traição por Kiev.