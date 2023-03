"Senso comum" levou ao adiamento da visita do Rei Carlos III a França

JN/Agências Hoje às 15:15 Facebook

O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou, esta sexta-feira, que "senso comum e amizade" levaram ao cancelamento da visita do Rei Carlos III à França, na sequência da vaga de protestos que tem abalado o país.

"Não estaríamos a encarar as coisas de forma séria (...) ao fazer uma visita de Estado no meio de protestos", disse Macron, numa conferência de imprensa.

O chefe de Estado francês acrescentou que avançar com a visita, com início previsto para domingo, levaria a novos incidentes, indicando ainda estar previsto um reagendamento para o início do verão.

Macron condenou a violência dos protestos contra a reforma da lei das pensões ocorridos nos últimos dias no país e afirmou que a mesma "não tem lugar numa democracia".

A visita de Estado do monarca britânico Carlos III a França foi adiada devido ao anúncio de um novo dia nacional de manifestações e paralisações contra a reforma das pensões na terça-feira, anunciou o Eliseu.

A decisão foi "tomada pelos Governos francês e britânico, após uma conversa telefónica entre o Presidente da República e o Rei esta manhã, a fim de poder acolher Sua Majestade o Rei Carlos III em condições que correspondam à nossa relação de amizade", escreveu hoje a Presidência francesa num comunicado.

O Palácio de Buckingham também confirmou o adiamento, indicando que o monarca e a rainha consorte Camilla "aguardam com grande expectativa a oportunidade de visitar a França, assim que [novas] datas possam ser encontradas".

Nos últimos dias, os protestos contra a revisão da idade de reforma em França tornaram-se violentos, tendo a entrada do edifício da Câmara Municipal de Bordéus sido incendiada durante a noite de quinta-feira.

A manifestação na capital francesa, Paris, concentrou 3,5 milhões de pessoas, segundo a central sindical Confederação Geral do Trabalho (CGT), e 1,08 milhões, segundo a polícia.