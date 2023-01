Serviços de aluguer de trotinetes elétricas alvo de referendo em Paris

JN / AFP Hoje às 14:25 Facebook

Os parisienses vão decidir em referendo se a capital francesa deve permitir serviços de aluguer de trotinetes elétricas na cidade.

Segundo os críticos, os utilizadores de trotinetes mostram um respeito superficial pelas regras da estrada, desafiam as proibições de andar nos passeios ou estacionam sem consideração. Alguns abandonam as trotinetes e outros até as atiram para o rio Sena.

Por sua vez, os fãs das trotinetes elogiam-nas por serem uma alternativa rápida e não poluente aos carros ou transportes públicos lotados.

A questão é "extremamente divisiva", disse a autarca Anne Hidalgo ao jornal "Le Parisien". Hidalgo disse que os residentes de Paris responderão a "uma pergunta muito simples" no referendo planeado para 2 de abril: "Continuamos ou não com trotinetes elétricas?". A autarca afirmou estar inclinada para a proibição, mas garantiu que "respeitaria o voto dos parisienses".

David Belliard, vice-presidente de Hidalgo e responsável pelo transporte urbano, considerou que uma análise de custo-benefício não favorece os serviços de aluguer. "Estão no caminho e são perigosos", disse, em declarações à AFP, acrescentando ser a favor de uma proibição para "pacificar as nossas ruas e calçadas".

Paris tem um total de 15 mil trotinetes operadas pelas empresas Lime, Dott e Tier. Em setembro, a capital já ameaçou os três operadores com a não renovação das licenças, que expiram em março, caso não limitassem a condução imprudente e outros "desvios". Em novembro, os operadores apresentaram uma série de melhorias sugeridas, incluindo equipar as trotinetes com placas que permitiriam a monitorização mais fácil de passageiros num semáforo vermelho ou a viajar em pares em veículos individuais - ambas violações comuns.

Segundo a autarca de Paris, as trotinetes de propriedade privada, também muito populares na capital, não serão alvo do referendo.