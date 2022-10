Shahed 136: os drones iranianos que estão a aterrorizar a Ucrânia

Fabricados e enviados diretamente do Irão para a Rússia, os drones Shahed 136 têm sido frequentemente usados pelo exército de Moscovo para executar ataques violentos a várias cidades ucranianas. O mais recente ocorreu nesta segunda-feira, em Kiev. Segundo o ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, as Forças Armadas russas possuem atualmente cerca de 300 unidades de drones de combate fornecidos por Teerão e já terão encomendado muitos mais.

Também conhecidos como kamikaze, os drones Shahed 136 têm sido regularmente usados pela Rússia devido à sua eficácia no teatro de operações. De acordo com a Ucrânia, o país invasor já terá lançado um total de 86 drones iranianos, mas alega que 60% foram destruídos ainda no ar.

Drones-suicida