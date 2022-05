Soldados russos filmados a disparar contra civis desarmados

JN Hoje às 15:49 Facebook

As autoridades ucranianas estão a investigar imagens captadas em várias câmaras de vigilância nas quais é possível ver cinco soldados russos a dispararem contra dois civis desarmados, nos arredores de Kiev.

As filmagens, obtidas pela BBC, poderão ser utilizadas para provar mais um alegado crime de guerra cometido pelas tropas de Moscovo.

O caso ocorreu numa loja de bicicletas, perto da capital ucraniana, onde Leonid Pliats, uma das vítimas, trabalhava como segurança.

O vídeo mostra os soldados a aproximarem-se do local, com armas, e o segurança ucraniano a dirigir-se a eles. Apesar de as imagens não terem áudio, inicialmente, tudo parece calmo: os homens conversam e até fumam. Entretanto, os militares russos começam a afastar-se, mas acabam por regressar, baleando Leonid Pliats e um segundo homem pelas costas.

O segurança ucraniano conseguiu deslocar-se até à cabine, depois de amarrar o cinto à perna para estancar a hemorragia, e pedir ajuda. O outro homem teve morte imediata.

Segundo avança a BBC, que falou com Vasyl Podlevskyi, o amigo que Leonid contactou depois de ser baleado, o segurança estava com muitas dores e revelou que, apesar de lhe terem garantido que não matavam civis, os russos dispararam várias vezes. Com as tropas russas a rondarem a localidade, a ajuda a Leonid acabou por chegar demasiado tarde e o ucraniano não resistiu aos ferimentos.