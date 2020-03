"Super terça-feira" democrata consolida luta entre Biden e Sanders

JN/Agências Hoje às 08:01 Facebook

Joe Biden venceu as primárias democratas nos Estados Unidos em pelo menos nove Estados na "super terça-feira", enquanto o senador Bernie Sanders conquistou quatro, incluindo a Califórnia, indicam dados preliminares avançados pelos meios de comunicação norte-americanos.

Numa altura em que se desconhece ainda a distribuição exata dos delegados, estes resultados consolidam a luta entre os dois que representam a ala do Partido Democrata mais moderada (Joe Biden) e a progressista (Bernie Sanders).

A chamada "super terça-feira" é uma megajornada eleitoral para eleger mais de um terço dos 3979 delegados, que vão escolher o candidato democrata nas eleições presidenciais de 3 de novembro.

Biden, cuja campanha era vista como estando quase morta há apenas uma semana, ressurgiu no sábado com uma grande vitória na Carolina do Sul e agora venceu Sanders nos seguintes Estados: Alabama, Oklahoma, Tennessee, Virgínia, Carolina do Sul North, Arkansas, Minnesota, Massachusetts e Texas.

Já Bernie Sanders ganhou no Estado da Califórnia, considerado o "grande prémio" das primárias do Partido Democrata, por ser o mais populoso do país e que distribui 415 delegados para a convenção democrata, de acordo com os mesmos dados.

Além da Califórnia, Bernie Sanders venceu no Colorado, Utah e Vermont.

O 14.º Estado a ir a votos na terça-feira, o Maine, ainda se encontra sem vencedor, mas as projeções apontam para a vitória de Biden.

Os oito estados que Biden ganhou representam 787 delegados, que vão escolher o candidato do partido à Casa Branca nas eleições de 3 de novembro na convenção democrata, enquanto os quatro de Sanders representam 527 delegados.

"Ainda é um pouco cedo, mas as coisas parecem muito boas", disse Biden, durante a noite de terça-feira.

Derrotaremos o presidente mais perigoso da história deste país

Enquanto isso, em Vermont, Sanders salientou que não se consegue "ganhar contra [o presidente dos Estados Unidos, Donald] Trump com o mesmo tipo de políticas antigas".

"Tenho absoluta confiança de que venceremos a indicação democrata e derrotaremos o presidente mais perigoso da história deste país", disse Sanders, chegado à "super terça-feira" com uma ligeira vantagem sobre Biden (60 delegados contra 54, respetivamente) após a votação nos quatro primeiros estados: Iowa, New Hampshire, Nevada e Carolina do Sul.

À parte de Biden e Sanders, a "super terça-feira" foi dececionante para os outros três democratas ainda na corrida: a senadora Elizabeth Warren, o bilionário Michael Bloomberg e o congressista Tulsi Gabbard.

Warren obteve resultados bastante discretos na maioria dos 14 estados, incluindo o próprio Massachusetts, onde ficou atrás de Biden e Sanders com 20% dos votos.

Além dos resultados fracos nos quatros estados que foram a votos antes da "super terça-feira", a senadora nunca terminou acima do terceiro lugar. Os resultados de terça-feira podem acelerar a saída da corrida, de acordo com a agência de notícia Associated Press (AP).

Também o bilionário Michael Bloomberg, que optou por entrar na corrida à nomeação democrata só na "super terça-feira", obteve resultados muito abaixo das expectativas, depois de ter gastado mais de 500 milhões de dólares (448 milhões de euros) na campanha.

Por seu lado, Donald Trump ganhou, sem surpresas, a "super terça-feira" do Partido Republicano.

Trump foi acompanhando as eleições democratas e através da rede social Twitter distribuiu mensagens para os candidatos Warren e Bloomberg, apelidados de "Pocahontas" e de "Mini Mike", respetivamente, por causa dos maus resultados de ambos.