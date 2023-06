Terramoto incomum danifica casas, escolas e igrejas em França

JN Hoje às 09:16 Facebook

Cerca de 170 pessoas foram retiradas da cidade de La Laigne, no oeste da França, após um terramoto na noite de sexta-feira.

O sismo, que se acredita ter ocorrido entre as magnitudes 5,2 e 5,8, foi sentido desde Rennes, no noroeste, até Bordeaux, no sudoeste. Casas, escolas e igrejas ficaram danificadas e centenas de prédios foram declarados inabitáveis, de acordo com a "BBC". Duas pessoas ficaram feridas na cidade de Deux-Sevres e a região de Charente-Maritime, a norte de Bordeaux, foi particularmente afetada.

Em La Laigne, o chefe do corpo de bombeiros local, Didier Marcaillou, alertou que a igreja tornou-se "completamente inutilizável" e um alto funcionário do governo regional disse que a maioria das casas no centro da cidade foram afetadas. "A escola terá de ser fechada por precaução", disse Nicolas Basselier.

A primeira-ministra Élisabeth Borne descreveu o terramoto como "incomum" e expressou a sua solidariedade com aqueles "que podem ter ficado preocupados". "Obviamente, garantiremos que todos tenham acesso à realocação", disse Borne.

Por sua vez, o ministro do Interior, Gerald Darmanin, disse que o governo iniciaria um procedimento acelerado de reconhecimento de desastres naturais para ajudar a avaliar rapidamente os danos estruturais aos edifícios.

Terramotos acima de magnitude 5 são incomuns na França. O último ocorreu em novembro de 2019