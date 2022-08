Teste feito por primeira-ministra finlandesa "não revelou presença de drogas"

JN Hoje às 17:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O gabinete da primeira-ministra da Finlândia anunciou esta segunda-feira que o resultado do teste de drogas feito por Sanna Marin, na sequência de um vídeo em que a chefe de Governo surge a dançar, foi negativo.

Em declarações à AFP, a assessora da governante, Iida Vallin, afirmou que a amostra de urina foi testada para a presença de várias drogas, nomeadamente cocaína, anfetaminas, canábis e opioides.

"O teste de drogas feito pela primeira-ministra a 19 de agosto de 2022 não revelou a presença de drogas", garantiu, frisando que os resultados foram assinados por um médico.

Sanna Marin, de 36 anos, foi alvo de críticas por ter aparecido num vídeo a dançar, numa festa privada. A oposição questionou o comportamento da primeira-ministra, exigindo que fossem realizados exames toxicológicos e revelados os resultados.

Numa conferência de imprensa, a chefe de Governo confirmou ter feito o teste e garantiu não ter feito "nada ilegal". "Mesmo na minha adolescência, nunca usei nenhum tipo de droga", garantiu.

A imprensa questionou se a líder da Finlândia, que está no poder desde dezembro de 2019, seria capaz de tomar decisões governamentais rápidas, se necessário, no momento da festa. "Não me lembro de uma única vez em que houve uma situação repentina no meio da noite para ir ao Palácio do Conselho de Estado", insistiu, reconhecendo, ainda assim, ter ficado aborrecida com o facto de as imagens terem sido divulgadas.

PUB

"Confio que as pessoas entendam que o tempo de lazer e o tempo de trabalho podem ser separados", concluiu.