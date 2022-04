Tramado por ADN em envelope e condenado a 650 anos de prisão por crimes sexuais

JN Hoje às 19:20 Facebook

Um homem foi condenado, no mês passado, ao todo, a 650 anos de prisão, por ligação a uma série de crimes sexuais perpetrados no Estado do Indiana, EUA, há mais de 30 anos. Foi tramado pelo ADN presente no envelope de uma conta.

Steven Ray Hessler, 59 anos, da cidade de Greensburg, na Pensilvânia, foi condenado, no dia 3 de março, pela autoria de 19 crimes - a maior parte sexuais, dois dos quais de violação - contra 10 vítimas, entre 1982 e 1985.

De acordo com a imprensa local, ficou provado que Hessler invadia casas a meio da noite, mascarado e armado, e violava e torturava as vítimas. Limpando as cenas dos crimes e roubando objetos nos quais tocara, conseguiu ir fugindo às autoridades. Até há cerca de dois anos, quando um volte-face no processo judicial levou o homem à prisão.

Em 2020, as autoridades enviaram amostras de ADN para uma empresa que usa um tipo de teste avançado, que resultou na captura, há alguns anos, de um assassino em série conhecido como o "Assassino de Golden State" - responsável por 13 homicídios e dezenas de violações nas décadas de 1970 e 1980. As novas análises reduziram os suspeitos do caso a Hessler, depois de o seu ADN ter correspondido com uma amostra deixada num envelope de uma conta da luz, numa das casas invadidas.

Nas primeiras horas da manhã de 17 de agosto de 2020, a Polícia executou um mandado de busca na casa de Hessler e chegou a "uma mina de ouro", descreveu o procurador responsável pela acusação do caso, Brad Landwerlen. Os inspetores encontraram fotografias roubadas de uma vítima e computadores que mostravam que o indivíduo estava a rastrear outras quatro vítimas.

"Steven Ray Hessler é um dos predadores mais malvados, perigosos e sádicos que tive o prazer de processar nos meus mais de 30 anos de carreira", disse Landwerlen, no fim do caso. "Extraiu grande prazer através dos seus métodos desnecessariamente brutais de aterrorizar e torturar sexualmente as suas vítimas. Prometi às vítimas desde o início que o meu objetivo seria que ele fosse para a prisão pelo resto de sua vida, e todos os envolvidos estão muito felizes por termos atingido esse objetivo", acrescentou.