"Quando é que vamos fazer alguma coisa?". Treinador dos Warriors critica políticos após massacre

Num discurso emotivo feito poucas horas depois de um tiroteio numa escola de Uvalde, no Texas, o treinador dos Golden State Warriors, Steve Kerr, lamentou o acontecimento numa conferência de imprensa e atacou as figuras no poder.

O tiroteio numa escola básica do Texas, nos Estados Unidos, na terça-feira, que provocou a morte de 21 pessoas, está a levantar uma onda de indignação. Steve Kerr, treinador dos Golden State Warriors, criticou publicamente os líderes do Congresso por não agirem no que toca à legislação do controlo de armas. Em 2022 houve pelo menos 212 ataques armados nos EUA.

Na conferência de imprensa que antecedia o jogo da equipa da NBA, o treinador recusou falar de basquetebol e ocupou o tempo de antena a atacar os políticos norte-amercianos. "Nos últimos dez dias, tivemos idosos negros mortos num supermercado, em Buffalo, asiáticos mortos numa igreja no sul da Califórnia e agora temos crianças assassinadas na escola. Quando é que vamos fazer alguma coisa?", questinou Steve Kerr, enquanto batia na mesa com ar de revolta.

"Estou farto. Estou farto de vir aqui e apresentar condolências às famílias devastadas. Estou farto dos minutos de silêncio. Chega!", afirma.

Steve Kerr, de 56 anos, perdeu o pai em 1984, morto a tiro em Beirute, no Líbano. Por isso, a bandeira do controlo de armas nos EUA é algo que defende há muitos anos.

"Têm noção de que 90% dos americanos, independentemente do partido político, querem verificações universais antes da compra de uma arma? 90%! Somos reféns de 50 senadores em Washington que se recusam sequer a permitir a votação de leis de controlo de armas, apesar do que nós, o povo americano, queremos. Não votam porque querem agarrar-se ao poder. É patético!", asseverou Kerr na conferência.

No discurso, o treinador dos Golden State Warriors pediu ainda à população que não deixem de lutar pela segurança no país. "Quero que cada pessoa aqui, cada pessoa que esteja a ouvir isto, pense no seu próprio filho ou neto, mãe ou pai, irmã ou irmão. Como é que se sentiriam se isto vos acontecesse hoje? Não podemos ficar dormentes com isto", garante.

O tiroteio ocorreu a cera de 560 quilómetros de Dallas, onde os Warriors enfrentaram os Mavericks, na noite de terça-feira, poucas horas depois do crime.

O treinador dos Dallas Mavericks, Jason Kidd, também leu uma breve declaração sobre o tiroteio durante a conferência de imprensa pré-jogo.

A NBA emitiu um comunicado a dizer que ficou "devastada com o terrível tiroteio", mas não adiou o jogo. Kidd e Kerr expressaram um certo desconforto em jogar apenas horas após o tiroteio em massa.