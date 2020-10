Trump continua com sintomas "ligeiros" mas já tomou cocktail de anticorpos

JN Hoje às 21:55, atualizado às 22:22 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente dos Estados Unidos, infetado com covid-19, apresenta sintomas semelhantes aos de uma gripe e já foi submetido a um tratamento experimental considerado promissor.

Segundo duas fontes próximas de Donald Trump citadas pelo "The New York Times", o presidente norte-americano está com "pouca febre, tosse e congestão nasal". "Sintomas ligeiros" que não lhe tiram o "bom humor", descreveu por seu turno o chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, quando falava aos jornalistas.

De acordo com um comunicado escrito pelo médico da Casa Branca e divulgado esta sexta-feira à tarde, Trump recebeu um cocktail experimental com anticorpos. "Na sequência da confirmação, por teste PCR, do diagnóstico do presidente, como medida de precaução, Donald Trump recebeu uma dose única de 8 gramas do cocktail de anticorpos policlonais da Regeneron", informou Sean P. Conley, notando que o procedimento decorreu sem complicações. "Além dos anticorpos policlonais, o presidente está a tomar zinco, vitamina D, famotidina, melatonina e uma aspirina diária", indicou ainda Conley, acrescentando que Trump, doente de risco por causa da idade e do peso, continua a sentir-se "cansado, mas em boas condições".

Já a primeira-dama, Melania Trump, "continua bem, apenas com uma tosse ligeira e dor de cabeça". Ambos estão a ser avaliados por uma equipa de especialistas que recomendará os "próximos passos".

Todos os elementos da família já realizaram o teste de diagnóstico, tendo acusado negativo. É o mesmo caso do vice-presidente dos EUA, Mike Pence, e do candidato democrata na corrida às presidenciais, Joe Biden.