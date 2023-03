Trump quer ser algemado quando for presente a tribunal

Antigo presidente norte-americano Donald Trump pretende aproveitar situação para beneficiar de "espetáculo" mediático. Polícia de Nova Iorque está em alerta máximo.

Donald Trump, ex-presidente dos EUA, admitiu aos conselheiros que, caso seja indiciado pelo alegado pagamento em troco do silêncio da atriz porno Stormy Daniels, quer ser algemado no momento em que comparecer em tribunal. O republicano, que se vai recandidatar à presidência em 2024, argumentou que, assim, a situação poderia ser transformada num "espetáculo" mediático, revelaram fontes próximas ao empresário.

A insistência do magnata em ser algemado pelas autoridades norte-americanas terá como motivação, indica a Imprensa dos EUA, alavancar a candidatura à Casa Branca com base em acusações injustas, passando a imagem de um "mártir" que sofre às mãos da Justiça.

No passado, a constante publicidade sobre as investigações políticas e criminais em que esteve envolvido beneficiou Trump e forçou os rivais internos a vacilar entre criticar os promotores do país ou defender as alegações do empresário.

No que diz respeito ao caso atual, ainda não é claro se uma acusação iria favorecer Trump durante a campanha presidencial, uma vez que os recentes comícios e campanhas do republicano, sempre repletos de críticas ao sistema judicial, têm deixado alguns eleitores aparentemente cansados das constantes queixas de que há uma "caça às bruxas" contra o próprio.

Um júri convocado pelo procurador de Manhattan Alvin Bragg está a investigar se o antigo líder norte-americano efetuou subornos durante a campanha presidencial de 2016, que o encaminhou à Casa Branca.

O painel de jurados, que se iria juntar esta quarta-feira, mas cancelou a reunião, deverá encontrar-se ao longo desta semana, na tentativa de provar que o empresário terá pago 130 mil dólares (cerca de 120 mil euros) à atriz porno Stormy Daniels para que a estrela não revelasse os encontros sexuais que ambos terão tido no passado, altura em que já era casado com Melania Trump.

Enquanto não há veredicto final, a polícia de Nova Iorque encontra-se em alerta máximo, sobretudo devido às manifestações dos apoiantes do ex-presidente. No entanto, mesmo que o painel de jurados tome uma decisão em breve, não se sabe quando Bragg irá formalizar as acusações.

Vários especialistas jurídicos dos EUA sugeriram, refere a AFP, que o processo pode demorar algum tempo até ser concluído, colocando, pelo menos para já, Trump longe das barras dos tribunais.