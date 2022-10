Turquia testa em segredo míssil balístico no mar Negro

JN/Agências Hoje às 16:30 Facebook

As forças armadas turcas dispararam esta terça-feira um míssil balístico sobre o mar Negro, num ensaio realizado em segredo e no qual a Turquia testou um projétil de curto alcance de fabrico nacional, indicaram fontes citadas pela agência Bloomberg.

O exército deslocou uma plataforma móvel para um aeroporto situado perto da cidade costeira de Rize, de onde lançou o míssil cerca das 7 horas locais (9 horas em Portugal continental), de acordo com as mesmas fontes consultadas pela Bloomberg e citadas pela agência noticiosa espanhola Europa Press.

O engenho percorreu uma distância de 560 quilómetros antes de se despenhar em frente à costa de Sinop, no mar Negro, uma distância inédita para um míssil fabricado integralmente na Turquia.

A Turquia desenvolve há anos e em segredo este projeto que, segundo as mesmas fontes, foi designado "Tayfun" (tufão em turco). Este novo desenvolvimento deverá estar relacionado com os problemas relacionados com a aquisição de armamento por Ancara.

Na sequência da compra pela Turquia de sistemas de defesa antiaéreos russos S-400, os Estados Unidos recusaram vender os seus caças F-35 às autoridades turcas, apesar de Washington e Ancara serem Estados-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).