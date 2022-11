Ucrânia diz que "dimensão da tortura" em Kherson é "simplesmente terrível"

JN/Agências Hoje às 00:29 Facebook

O comissário dos direitos humanos do parlamento ucraniano, Dmytro Lubinets, manifestou-se esta quinta-feira chocado com a "dimensão da tortura" durante a ocupação russa na região de Kherson, que agora se revela.

Numa declaração emitida na televisão, Lubinets disse que as descobertas feitas pelas forças ucranianas após terem retomado parte da região são diferentes das encontradas nas regiões de Kiev ou Kharkov, onde foram descobertas numerosas valas comuns.

"Nunca vi uma tal escala e visitei pessoalmente todos os centros de tortura nas diferentes regiões da Ucrânia. A dimensão é simplesmente terrível", sublinhou.

Segundo Lubinets, as investigações demonstraram que as forças russas torturaram prisioneiros ucranianos com choques elétricos, espancaram-nos com barras de ferro, partiram ossos e, por vezes, executaram-nos.

O Ministro do Interior ucraniano, Denys Monastyrskyi, anunciou hoje que já foram exumados nas áreas recuperadas de Kherson os corpos de 63 pessoas com sinais de tortura.

"É necessário ter em conta que a procura só agora começou", acrescentou o ministro, citado pela agência noticiosa Interfax, sublinhando ser provável que muitos mais locais de tortura e valas sejam encontrados.

Monastyrskyi acentuou que 11 centros de detenção operados pelos russos durante o período em que controlavam a parte de Kherson agora recuperada foram descobertos e que quatro deles mostram vestígios de tortura de prisioneiros, incluindo civis.

A parte ocidental da província de Kherson, a oeste do rio Dnipro, ocupada em março pelas tropas russas, foi recuperada pelas forças ucranianas em 11 de novembro.