UE vai agravar sanções contra mais de 100 oligarcas russos

Os representantes de 27 Estados-membros da União Europeia (UE) estiveram reunidos em Bruxelas e aprovaram mais sanções contra oligarcas russos e contra três bancos bielorrussos.

No Parlamento Europeu, em Estrasburgo, Joseph Borrell, chefe da diplomacia da UE, revelou um "novo pacote de sanções", que será anunciado em breve, contra "mais de 100 entidades e indivíduos no seio da economia russa".

O alto representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança da UE disse que as medidas poderão ser conhecidas "antes do fim da sessão plenária", cujo tema central tem sido a guerra na Ucrânia.

O Conselho da Europa, sob a presidência da França, revelou no Twitter que as novas sanções vão abranger três bancos da Bielorrússia, que serão retirados do sistema bancário Swift. O país é considerado um aliado do regime russo.

As novas medidas incluem também o endurecimento de regras nas transferências por criptomoedas e ainda sanções que visam o setor marítimo da Rússia.