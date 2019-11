Três feridos em ataque com faca numa rua comercial na Holanda

R. S. Hoje às 19:36, atualizado às 20:18 Facebook

Algumas horas depois de um homem ter matado duas pessoas e ferido pelo menos outras oito com uma arma branca, na Ponte de Londres, três pessoas foram esfaqueadas numa rua comercial em Haia, Holanda. O atacante fugiu.

As autoridades e os serviços de emergência foram chamados, pouco antes das 20 horas locais (menos uma em Portugal continental), para uma ocorrência relacionada com esfaqueamento perto da Hudson's Bay, no centro da cidade, para onde foram mobilizadas várias ambulâncias.

"Esfaqueamento com vários feridos no Grote Marktstraat [mercado] em Haia. Os serviços de emergência estão no local", informou a Polícia no Twitter, dando conta de "três feridos". As autoridades avançaram ainda estar à procura de um homem branco de 45 a 50 anos, que usava um casaco preto, fato de treino cinzento e cachecol. E confirmaram que não está em causa um ato terrorista.

O facto de se encontrar muita gente no local, por ocasião da "Black Friday", está a dificultar as operações.

Ataque em Londres

Ao início da tarde desta sexta-feira, um homem foi abatido pela Polícia depois de ter esfaqueado várias pessoas na Ponte de Londres, na capital inglesa. Duas das vítimas morreram e pelo menos outras oito ficaram feridas. As autoridades classificaram o incidente como um "ato terrorista".