Von der Leyen "impressionada" com progressos de Kiev para adesão à UE

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, manifestou-se, esta quinta-feira, impressionada com o progresso da Ucrânia no caminho da adesão à União Europeia (UE), apontando para um relatório de Bruxelas já no outono.

Falando numa conferência de imprensa conjunta com os presidentes da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e do Conselho Europeu, Charles Michel, a líder do executivo comunitário salientou que "é impressionante ver como a Ucrânia tem avançado nas necessárias reformas e está a trabalhar nos sete passos [acordados com a UE], com grande profissionalismo e enorme qualidade".

Von der Leyen referiu que deverá ser divulgado um relatório oral já na primavera, destacando, porém, que "o grande objetivo é mostrar o progresso feito num relatório escrito, um relatório de alargamento, no outono".

Também Charles Michel sublinhou "os progressos impressionantes" feitos por Kiev desde que lhe foi concedido o estatuto de país candidato à UE, em junho de 2022.

Por seu lado, Volodymyr Zelensky manifestou o desejo de haver uma decisão ainda este ano.