Xi Jinping e Zelensky conversam pela primeira vez desde o início da guerra

O presidente chinês, Xi Jinping, e o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, tiveram, esta quarta-feira, a primeira conversa telefónica desde o início da invasão russa, há 14 meses, informaram os media estatais chineses.

O chefe de Estado ucraniano escreveu, numa publicação no Twitter, que teve um telefonema "longo e significativo" com o homólogo chinês.

"Acredito que esta conversa, assim como a nomeação de um embaixador da Ucrânia na China, dará um poderoso impulso ao desenvolvimento das nossas relações bilaterais", referiu Zelensky, que, segundo um porta-voz da presidência ucraniana, conversou com Xi Jinping "ao longo de quase uma hora", cita a AFP.

Por sua vez, o chefe do gigante asiático assegurou ao líder de Kiev que "sobre a questão da crise na Ucrânia, a China sempre esteve do lado da paz e a sua posição central é promover negociações de paz", prometendo ainda enviar uma delegação ao país invadido de modo a tentar dar início às negociações de paz.

No final de março, o presidente da China encontrou-se com Vladimir Putin em Moscovo, onde apresentou um plano de doze pontos para o fim do conflito. Na altura, Xi não descartou uma conversa com Zelensky, que, mais de um mês depois, se veio a realizar.

Desde o início do conflito, a China tem evitado descrever a situação na Ucrânia como uma guerra ou uma invasão, tentando equilibrar-se de modo a manter relações diplomáticas com Moscovo, mas também com a União Europeia.