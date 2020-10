116 doentes infetados já inseriram código na app StayAway Covid

Sandra Alves Hoje às 14:56, atualizado às 15:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Já foram feitos mais de um milhão e 400 mil downloads da aplicação StayAway Covid e 116 pessoas inseriram o código em como estavam infetadas, para alertar quem esteve em contacto próximo.

Numa altura em que os novos casos de covid-19 superam os mil diários, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, sublinha que "não se pode baixar a guarda individual" e "cada um é chamado a fazer a sua parte" para controlar a evolução da pandemia.

Nesse sentido, destaca que a aplicação StayAway Covid "é mais uma ferramenta", uma vez que permite rastrear as redes de contágio do novo coronavírus que provoca a doença covid-19. Em conferência de imprensa, Lacerda Sales revelou que, com um mês de funcionamento, já foram feitos mais de um milhão e 400 mil downloads, e inseridos 116 códigos [de doentes infetados] que deram origem a 137 chamadas" para o SNS24.

Luís Goes Pinheiro, presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), apresenta dados de outros países para mostrar que "os números de Portugal estão em linha com a Europa", nomeadamente a Áustria com 900 mil downloads e 56 códigos inseridos, a Itália com 7 milhões de downloads e 257 códigos e a Finlândia com 2,3 milhões de downloads e 158 códigos inseridos.

E sublinha que na StayAway Covid há "liberdade de descarregar, liberdade de usar, liberdade de inserir o código e liberdade de ligar para o SNS24".

UCI com taxa de ocupação de 70%

Apesar de o aumento de contágios, Lacerda Sales sublinha que "há boas notícias", e enumera que "80% dos profissionais de saúde infetados já recuperaram" e "de todos os doentes internados apenas 10% esteve em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)", destes, entre 14% a 21% tinham entre 40 e 80 anos.

"A percentagem de doentes internados em UCI foi mais alta no mês de março, atingindo 18%, e depois estabilizou nos meses seguintes nos 10%", acrescentou.

Atualmente "estamos hoje muito mais bem preparados", frisou, apontando taxas de ocupação nos hospitais entre 70% e 80% e "taxas de ocupação em UCI de cerca de 70%", que "são números que nos dão ainda o conforto na rede de expansibilidade, quer ao nível dos internamentos quer ao nível dos cuidados intensivos".

Ou seja, em caso de necessidade no SNS, "rapidamente transferimos um doente para outro hospital".

Lacerda Sales referiu-se ainda aos hospitais de campanha, indicando que "o plano Outono/Inverno contempla-os" e que esses hospitais de retaguarda serão ativados "de acordo com as necessidades".

Em relação à taxa de letalidade, é atualmente de 2,4% no geral e de 12,7% acima dos 70 anos.