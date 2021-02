2020 terminou com menos médicos do que no início da pandemia

Paulo Ribeiro Pinto (JN/DV) Hoje às 07:21 Facebook

Twitter

Partilhar

No ano passado, entraram mais de sete mil profissionais para o SNS, sobretudo enfermeiros e assistentes operacionais.

Em dezembro do ano passado, estavam no setor público mais de 31 mil médicos. O valor é mais elevado do que um ano antes, mas mais baixo do que no final de março quando a pandemia de covid-19 começou a disseminar-se em Portugal, indicam os dados da Direção-geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP).

No final do primeiro trimestre do ano (janeiro a março) existiam 31 898 clínicos, mas no fecho do ano eram 31 098, ou seja, menos 800 médicos, correspondendo a uma queda de 2,5%.