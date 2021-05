34% da população já recebeu primeira dose e 16% completou vacinação

Tiago Rodrigues Hoje às 21:16 Facebook

Até esta terça-feira, 3 526 688 pessoas já receberam a primeira dose de uma vacina contra a covid-19 em Portugal, o que representa 34% da população. 16% com vacinação completa.

Com a vacinação completa são já 1 654 555 pessoas (16%). Segundo o relatório semanal da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta terça-feira, até hoje Portugal já recebeu 5 728 470 doses de vacina e 5 126 418 já foram distribuídas.

Na última semana, 300 628 pessoas receberam a primeira dose de uma vacina contra a covid-19 e 216 283 completaram a vacinação.

A região Norte continua a liderar a vacinação, com 1 756 275 pessoas vacinadas (34% com primeira dose e 15% com as duas), mais 179 662 na última semana. Lisboa e Vale do Tejo tem 1 705 909 pessoas vacinadas (32% com uma dose e 14% com duas), mais 178 699 na última semana. O Centro tem 983 974 vacinados (40% com uma dose e 21% com duas), mais 86 037 na última semana. O Alentejo tem 292 725 vacinados (41% com uma dose e 21% com duas), mais 25 288 na última semana. O Algarve tem 199 146 vacinados (31% com uma dose e 15% com duas), mais 22 750 na última semana. A Madeira tem 132 162 pessoas vacinadas (36% com uma dose e 16% com duas), mais 9936 na última semana. Os Açores têm 107 112 vacinados (32% com uma dose e 12% com duas), mais 14 254 na última semana.