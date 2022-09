70% dos doentes tratados a enxaquecas recorrem ao privado

Tânia Marques, enfermeira de Mafra, sofreu de enxaquecas durante anos, mas só conseguiu dar nome às dores de cabeça, sensibilidade à luz e barulhos que a deixam prostrada quando foi diagnosticada no privado. Está entre os 70% de portugueses com acompanhamento médico que não encontraram resposta no Serviço Nacional de Saúde (SNS), segundo um estudo que a MiGRA - Associação Portuguesa de Doentes com Enxaqueca e Cefaleias apresenta esta segunda-feira.

A doente de 34 anos, que sofre de enxaqueca crónica refratária, recorreu ao privado, porque, "no público, não havia qualquer tipo de valorização" dos sintomas. Também tem dificuldade em aceder a tratamentos no SNS. Após "ano e meio à espera de ser chamada num hospital público para fazer terapia biológica", foi para o privado e pagou "1097 euros por três injeções", confidencia Tãnia Marques.

"Os doentes com enxaquecas e cefaleias continuam a ser desvalorizados no SNS e não têm acesso ao tratamento e acompanhamento médico de que precisam", denuncia Bruna Santos, da MiGRA Portugal.