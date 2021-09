80% da população já tem a vacinação completa

JN Hoje às 19:47 Facebook

Já foram vacinadas até esta terça-feira 8836915 pessoas com pelo menos uma dose em Portugal, o que representa 85% da população. Com a vacinação completa contra a covid-19 são já 8 273 795, aumentando o total para 80%.

Portugal recebeu até esta terça-feira um total de 18 507 560 doses de vacinas contra a covid-19, das quais 15 554 044 foram já distribuídas.

O Norte continua a ser a região com maior número de pessoas vacinadas, com um total de 5 468 516 (88% com pelo menos uma dose e 82% com vacinação completa), com mais 151 134 na última semana.

Segue-se Lisboa, com um total de 5 384 083 pessoas vacinadas (84% com uma dose e 78% com vacinação completa), 118 929 das quais foram inoculadas na última semana.

O Centro tem já 2 547 144 pessoas vacinadas (87% com uma dose e 81% com vacinação completa), 58 665 das quais na semana em análise.

O Alentejo teve na última semana mais 17 661 pessoas vacinadas, aumentando o total para 717 080 (87% com uma dose e 81% com vacinação completa).

O Algarve tem 644 898 pessoas inoculadas com a vacina contra a covid-19 (80% com uma dose e 73% com vacinação completa), com mais 19 010 na semana em análise.

A Madeira já conta 379 716 habitantes vacinados (82% com uma dose e 79% com vacinação completa), 6092 das quais na última semana. Os Açores têm um total de 354 114 vacinados (82% com uma dose e 77% com vacinação completa), com mais 4761 na semana em análise.