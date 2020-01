Carlos Oliveira, Pedro silva e Sara Gerivaz Hoje às 20:37 Facebook

O até agora candidato à liderança do CDS Abel Matos Santos anunciou que vai sair da corrida, para apoiar o líder da Juventude Popular, Francisco Rodrigues Santos, um dos fortes candidatos à vitória.

Na segunda ronda de discursos, aquele que foi o primeiro a candidatar-se à liderança do CDS foi também o primeiro a desistir da corrida. Abel Matos Santos da Tendência Esperança em Movimento (TEM) declarou apoio a Chicão no 28.º Congresso do CDS, que decorre até domingo em Aveiro.

"Tendo ouvido tudo e todos, só há neste momento uma pessoa que reúne as condições para mudar, e essa pessoa é o Francisco Rodrigues dos Santos", disse, perante os aplausos de muitos congressistas.

Restam agora quatro candidatos: João Almeida, Francisco Rodrigues dos Santos, Filipe Lobo d'Ávila e Carlos Meira.

A votação das moções de estratégia global decorrerá no final da apresentação das moções, até às 2.30 horas, no 28.º Congresso do CDS-PP, que decorre até domingo no Parque de Exposições de Aveiro.