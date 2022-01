Aberto agendamento da vacina para crianças que não tomaram a primeira dose

Os pais com crianças entre os cinco e os 11 anos, que ainda não tomaram a primeira dose da vacina contra a covid-19, podem realizar novamente o autoagendamento no site do Ministério da Saúde.

A primeira dose vai ser administrada no próximo fim de semana, 5 e 6 de fevereiro, de acordo com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. O agendamento está disponível desde esta segunda-feira à tarde.

Já as crianças que estão elegíveis para a segunda dose, e que foram imunizadas nos fins de semana de 18 e 19 de dezembro, os pais devem aguardar por um SMS a confirmar o agendamento.

A vacinação das crianças esteve interrompida durante algumas semanas em janeiro, sendo retomada no próximo fim de semana.