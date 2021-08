Adolescentes saudáveis dos 12 aos 15 anos excluídos, para já, da vacinação

Marisa Silva Hoje às 16:25 Facebook

A Direção-Geral de Saúde esclareceu, esta quarta-feira, que os adolescentes saudáveis entre os 12 e os 15 anos estão, para já, excluídos do processo de vacinação. A autoridade de saúde explica que "ainda estão a ser vacinadas faixas etárias acima dos 18 anos e está a ser dada prioridade a adolescentes e jovens com comorbilidades".

Assim, pelo menos para já, apenas os jovens com comorbilidades associadas serão vacinados. De acordo com a norma da DGS, publicada terça-feira, na lista de doenças prioritárias constam a diabetes, cancro, obesidade e insuficiência renal crónica. É ainda dada a possibilidade de, "em situações excecionais e clinicamente fundamentadas", o médico referenciar uma "pessoa para vacinação prioritária" tendo como base "uma avaliação de beneficio-risco".

Segundo a DGS, tal como se procedeu para as comorbilidades prioritárias de pessoas maiores de 16 anos, os adolescentes são elegíveis para vacinação após serem identificados pelos médicos, através do portal de Prescrição Eletrónica Médica. Depois, a vacinação será agendada "de acordo com o plano logístico que está a ser implementado pela Task Force". Os adolescentes entre os 12 e os 15 anos devem "comparecer na data em que forem convocados com a pessoa que tenha a sua guarda".