Afastada hipótese de cheia no rio Douro devido à depressão "Elsa"

Hoje às 22:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O capitão Cruz Martins afastou esta quinta-feira em declarações à Lusa a possibilidade de uma cheia no rio Douro no decurso do pico da maré cheia, que ocorreu cerca das 21 horas, na sequência da depressão Elsa.

"Para esta noite está afastado o pior cenário. Neste momento não há registo [de cheia], mas vamos continuar a acompanhar a situação porque há muita água a correr das albufeiras ao longo do rio Douro", acrescentou o capitão dos portos do Douro e Leixões.

Informando que a nova maré cheia no rio Douro "ocorrerá sexta-feira pelas 9.30 horas", garantiu que o caudal "continuará a ser monitorizado toda a noite" e que a evolução deste "dependerá das descargas que se fizerem nesse período".

"Caso se justifique aumentaremos o nível de alerta para cheias", disse Cruz Martins, informando que o nível de alerta atual está em "amarelo".