Agendar o cartão de cidadão ainda demora três meses

Funcionários dizem que perderam um terço do pessoal desde 2001 e relatam aumento da conflitualidade entre os utentes.

O ato de agendar o pedido ou a renovação do cartão de cidadão implica uma espera superior a três meses em alguns territórios do país, com especial delonga na Área Metropolitana de Lisboa, onde a maioria dos concelhos já não tem datas disponíveis para agendamento. O sindicato avisa que o quadro de pessoal diminuiu 35% em 20 anos e que têm aumentado os episódios de agressões a funcionários por parte de utentes em desespero.