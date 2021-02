Ajuda alemã já aterrou em Portugal

Sofia Cristino Hoje às 14:13, atualizado às 14:20 Facebook

O avião com a equipa médica alemã que vai colaborar com Portugal no combate à pandemia já aterrou em Lisboa.

O avião que transporta os 26 médicos e enfermeiros alemães das Forças Armadas do país que vêm dar apoio ao sistema de saúde português face à pressão provocada pela pandemia de covid-19 aterrou às 14.11 horas no aeródromo de Figo Maduro, em Lisboa.

A ministra da Saúde que, com o ministro da Defesa, recebeu os profissionais de saúde à saída do avião, disse, poucos minutos antes de o aparelho aterrar, que esta ajuda médica vai permitir a abertura de mais oito camas de cuidados intensivos, que "é muito para um sistema nacional de saúde sob pressão".

O chefe da equipa médica militar alemã, Ulrich Baumgärtner, disse à imprensa alemã e ao JN que quer "ajudar Portugal a ultrapassar esta situação difícil".

"Sou bombeiro e enquanto bombeiro está no meu ADN ajudar quando é preciso. Penso como cidadão e como cidadão europeu quero mandar um sinal de solidariedade e amizade para Portugal", disse.

Os médicos e enfermeiros das Forças Armadas alemãs tinham partido esta manhã do aeroporto de Wunstorf, perto de Hanôver.