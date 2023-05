Alexandra Reis já devolveu 266 mil euros à TAP

Abílio Ribeiro Hoje às 11:08, atualizado às 11:20 Facebook

A ex-administradora da TAP, Alexandra Reis, anunciou, esta quarta-feira, a devolução de 266.412,76 euros à TAP.

Em comunicado enviado às redações, a gestora informou que procedeu à entrega do valor indicado pela TAP relativo à indemnização recebida, apesar de não se rever no montante, "uma vez que o mesmo não me foi detalhado, nem fundamentado pela empresa, e de também, como é sabido, discordar do parecer da IGF".

Alexandra Reis reitera que não quer ter na sua "posse um euro sobre o qual possa existir a mínima suspeita". "Aceitei sair da TAP de boa-fé, empresa à qual me entreguei com todo o meu compromisso e dedicação na defesa dos seus interesses, num contexto extremamente difícil", acrescenta.

A gestora espera assim "encerrar de uma vez por todas este assunto, de forma a enfrentar os desafios que o futuro me traga sem que haja qualquer dúvida sobre a minha idoneidade e atuação enquanto fui administradora da TAP", desejando, por fim, o maior sucesso à empresa.