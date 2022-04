Alunos vão andar de bicicleta na estrada a partir dos 10 anos

Alexandra Inácio Hoje às 08:11 Facebook

Manual prevê que a aprendizagem deve ser consolidada até aos 10 anos em espaço escolar e, a partir do 2.º Ciclo, passar para a via pública.

O Ministério da Educação pretende que os alunos aprendam a andar de bicicleta até aos 10 anos, de modo que, a partir do 2.º Ciclo, iniciem essa prática em espaço público. A intenção consta do manual técnico que ajudará as escolas e os professores a operacionalizar os projetos "Desporto escolar sobre rodas" e "O ciclismo vai à escola" de frequência opcional. Todos os agrupamentos com 2.º Ciclo vão receber bicicletas e capacetes.

No 1.º Ciclo (do primeiro ao quarto ano), os alunos aprenderão a pedalar dentro da escola, "em perímetro delimitado e seguro". A partir do 5.º ano de escolaridade, nos 2.º e 3.º ciclos do Básico e no Secundário, passarão a ter formação "em espaço público", na "rodovia" e em contextos urbanos de "baixa" e de "alta densidade". Os grupos serão pequenos, com cinco alunos, acompanhados por professor ou estudantes experientes. O ciclismo deve tornar-se, assim, uma matéria de complemento curricular, num modelo opcional e faseado ao longo de toda a escolaridade obrigatória. O principal objetivo "é dotar os alunos de literacia velocipédica que lhes permita andar de bicicleta numa lógica de mobilidade" nas deslocações quotidianas e de lazer.