Regulador está a avaliar estes contactos após o anúncio de aumento das tarifas. A Nos garante que são uma "prática normal".

A Anacom está de olho nos operadores de telecomunicações por causa das chamadas de refidelização, que oferecem preços mais baixos ou melhorias de serviço no momento em que as tarifas vão subir. O regulador está a avaliar a regularidade com que são feitos estes contactos, após as três principais empresas do mercado terem anunciado aumentos de preços até 7,8%.