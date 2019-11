António Costa aponta eleições nas CCDR para 2021

Hoje às 16:43 Facebook

Twitter

Partilhar

António Costa disse, este domingo, que são necessários consensos para avançar com a regionalização e admitiu que os presidentes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional possam ter eleições indiretas (pelos autarcas) a tempo dos próximos fundos europeus,que arrancam em 2021.

Eduardo Vítor Rodrigues (Porto) e Fernando Medina (Lisboa) querem separar as duas eleições e dar prioridade às CCDR, no que será um ensaio para uma futura regionalização. Os autarcas, tal como o JN noticiou neste domingo, já discutiram o tema com o primeiro-ministro e querem ter o dossiê fechado em 2020. As autárquicas são em 2021.

Este domingo, António Costa disse esperar que as eleições aconteçam a tempo dos próximos fundos europeus, em 2021.