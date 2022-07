Hoje às 07:05, atualizado às 09:19 Facebook

Num dia que se prevê novamente quente no que diz respeito a temperaturas e ao combate às chamas no terreno, o primeiro-ministro estará em Vila de Rei, um dos concelhos com maior mancha florestal do país. Esta quarta-feira, "há vários incêndios" a preocupar os bombeiros, com destaque para Leiria (Vale da Pia e Caranguejeira) e Faro (Montenegro).