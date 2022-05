Rita Salcedas Hoje às 07:44, atualizado às 07:58 Facebook

Neste 75.º dia de guerra na Ucrânia, Moscovo celebra com pompa e circunstância o Dia da Vitória, que assinala a vitória sobre a Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial e que este ano é expectável que seja uma demonstração ao Ocidente do poderio russo em plena guerra com a Ucrânia. De Mariupol, chega um novo balanço: mais de 170 civis foram retirados com sucesso da siderúrgica Azovstal, elevando para 600 o número de pessoas já resgatadas da fábrica e da cidade, no total.