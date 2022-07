Área ardida em julho é mais do dobro da que ardeu no resto do ano

Os 37 482 hectares de área ardida em Portugal desde o início do ano até quinta-feira estão a fazer de 2022 o segundo pior ano da última década ao nível de fogos florestais, até ao momento. Esta extensão de área ardida deve-se aos incêndios de julho, uma vez que entre os dias 1 e 14 deste mês arderam 26 151 hectares de vegetação, mais do dobro dos 11 331 hectares de área ardida nos primeiros seis meses do ano. Isto apesar de o número de incêndios até ser menor do que a média.

"Comparando os valores do ano de 2022 com o histórico dos dez anos anteriores, assinala-se que se registaram menos 6% de incêndios rurais e mais 79% de área ardida relativamente à média anual do período", calcula o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).