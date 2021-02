Arranca vacinação a idosos com mais de 80 anos e doentes com mais de 50

JN/Agências Hoje às 08:25 Facebook

Twitter

Partilhar

A vacinação contra a covid-19 dos cidadãos que tenham 50 ou mais anos e que sofram de algumas doenças identificadas arranca a partir deste mês, prolongando-se até final de março, conforme prevê a primeira fase do plano nacional.

Nesta nova etapa da vacinação, serão abrangidas as pessoas com idade igual ou superior a 50 anos com pelo menos uma das seguintes patologias: insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal ou doença respiratória crónica sob suporte ventilatório e/ou oxigenoterapia de longa duração.

A partir de hoje, estão também incluídos as pessoas com 80 ou mais anos anos, além dos profissionais das Forças Armadas, forças de segurança, serviços críticos e titulares de órgãos de soberania e altas entidades públicas.

Os utentes que não são seguidos no Serviço Nacional de Saúde (SNS) terão de se inscrever para a vacinação contra a covid-19 num formulário disponibilizado pelas autoridades de saúde na Internet.

As autoridades de saúde pedem ainda aos cidadãos para esperarem até serem contactados pelos serviços de saúde, mas dizem que os utentes não seguidos no SNS e os profissionais de saúde "em prática isolada e que não estejam inscritos numa ordem profissional" devem inscrever-se num formulário próprio.