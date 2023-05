As polémicas de Galamba. Do Twitter à novela da exoneração do adjunto

JN Hoje às 20:30 Facebook

Ao longo do seu percurso político no PS e no Governo, João Galamba tem estado envolvido em várias polémicas, com mensagens críticas e troca de palavras azedas no Twitter. O socialista, próximo de Pedro Nuno Santos e que pertencia ao grupo dos jovens turcos, tal como Pedro Delgado Alves e Duarte Cordeiro, foi próximo de José Sócrates e apoiou a ascensão de António Costa no partido. A novela em torno da demissão do seu adjunto no Ministério das Infraestruturas é o último episódio.

Troca de acusações entre Galamba e adjunto exonerado

As notas da reunião preparatória que juntou deputados do PS, membros dos gabinetes ministeriais e a ex-CEO da TAP geraram um vendaval no Ministério das Infraestruturas. Esse documento foi entregue pelo Governo à comissão parlamentar de inquérito à TAP um dia depois da data prevista, mas gerou troca de acusações e versões contraditórias entre o ministro das Infraestruturas e o seu adjunto Frederico Pinheiro, entretanto exonerado. João Galamba garante que demitiu Frederico Pinheiro por este ter negado, inicialmente, a existência de notas e só ter admitido que tinha apontamentos da reunião preparatória, que ocorreu em janeiro na véspera da audição da então CEO da TAP no Parlamento, em cima da data limite de entrega da documentação na comissão de inquérito. E, ainda assim, demorou a enviar as notas ao ministério. No entanto, Frederico Pinheiro tem uma outra versão dos acontecimentos. Alega que Galamba pretendia mentir ao Parlamento, dizendo que as notas não existiam. Quando alertou o ministro de que, caso fosse chamado à comissão de inquérito, não poderia mentir e teria de dizer que tinha esses apontamentos, o governante ficou furioso e demitiu-o. Ainda segundo o ministério, Pinheiro terá agredido duas funcionárias do Estado para roubar um computador portátil, entretanto já recuperado.