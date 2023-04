Assessor demitido acusa ministro de querer mentir à Comissão de Inquérito da TAP

JN Hoje às 17:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Frederico Pinheiro, o adjunto demitido pelo ministro das Infraestruturas, diz que o ministro João Galamba queria mentir à comissão de inquérito da TAP. Acusa-o de ter pretendido negar a existência de notas sobre as duas reuniões preparatórias ocorridas em janeiro, antes de a CEO da empresa ir ao Parlamento. O adjunto terá tentado levar o computador e foi chamada a polícia.

A reunião prévia entre representantes do Governo e a ex-CEO da TAP ainda faz mossa no Governo. Frederico Pinheiro, exonerado por "comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades" inerentes ao exercício das funções, acusa o ministro, João Galamba, de querer mentir à Comissão de Inquérito à TAP (CIT).

Em comunicado, citado pela CNN, Frederico Pinheiro diz que, no dia 24 de abril, fonte do gabinete de Galamba lhe comunicou que iriam responder à CIT dizendo que "não existiam notas da reunião" entre membros do Governo e a CEO da TAP.

PUB

O adjunto garante que "tal era falso" e que alertou o gabinete do ministro que "era provável" que fosse chamado à CIT, referindo que "nesse momento seria obrigado a contradizer a informação que estava naquela resposta", de que disse discordar.

No dia seguinte, João Galamba contactou-o por mensagem e por telefone e "em ambas as ocasiões" Frederico Pinheiro garante que deixou claro que "a decisão que tomaram de não revelar a existência das notas teria de ser revista". "João Galamba teve uma reação irada", escreve, no comunicado que enviou à comunicação social.

A nota agora divulgada alega que houve duas reuniões preparatórias - e não apenas uma - antes da audição da ex-CEO da TAP no Parlamento, em janeiro. De acordo com Frederico Pinheiro, João Galamba e Christine Ourmières-Widener estiveram presentes na primeira, tendo a segunda - ocorrida no dia seguinte, véspera da audição - sido entre a ex-CEO e o grupo parlamentar do PS.

Segundo o jornal "Expresso", Pinheiro coordenou a reunião entre a ex-CEO da TAP e o PS". Um dia depois, Galamba contactou o ex-assessor, por mensagens e telefone. "Em ambas as ocasiões, Frederico Pinheiro deixa claro que a decisão que tomaram de não revelar a existência das notas teria de ser revista", sob pena de estarem a mentir à CPI. "João Galamba teve uma reação irada", diz o "Público", citando o mesmo comunicado.

Segundo o mesmo jornal, Frederico Pinheiro quis levar o computador onde tinha os documentos da reunião, alegadamente para fazer uma cópia. O Ministério chamou a polícia e terá apresentado queixa-crime contra o assessor, entretanto demitido.

"A 26 de abril de 2023 foi exonerado o adjunto do Gabinete do Ministro das Infraestruturas Frederico Pinheiro", confirmou à agência Lusa o gabinete de João Galamba.

Segundo a mesma resposta, "conforme descrito no despacho a publicar em Diário da República, o adjunto em causa adotou 'comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades inerentes ao exercício das suas funções num gabinete ministerial'".