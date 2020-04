Associação 25 de Abril apelida críticos da sessão solene de "inimigos da liberdade"

JN/Agências Hoje às 20:45 Facebook

A Associação 25 de Abril elogiou esta segunda-feira a decisão do parlamento, de manter a sessão solene da Revolução dos Cravos, e respondeu aos críticos da decisão, que apelidou de "inimigos da liberdade e da democracia".

Em comunicado, a associação informa que se fará representar apenas por um representante, que não será Vasco Lourenço, e elogia os "responsáveis políticos que dirigem Portugal" por terem encontrado uma solução para "evocar, com a dignidade exigida, o Dia da Liberdade", com 130 pessoas devido à pandemia de Covid-19.

É uma cerimónia "mais simples e restrita que o habitual, mas igualmente digna, nas instalações da casa da democracia, a Assembleia da República, com a participação de todos os órgãos de soberania", lê-se num comunicado divulgado esta segunda-feira.

Depois, a associação respondeu a quem criticou esta decisão que "está a ser alvo de uma desesperada tentativa de aproveitamento pelos inimigos do 25 de Abril, porque inimigos da liberdade e da democracia".

Quem o faz, lê-se no texto, fá-lo de "forma oportunista e populista", para atacar "o ato que os afastou do poder, porque derrubou a ditadura que os sustentava".

"Infelizmente, este aproveitamento parece estar a conseguir criar uma divisão exacerbada dentro da sociedade, que se encontra preocupada e ansiosa com os tempos que se vivem, mas que tem demonstrado até hoje, um enorme e louvável civismo frente a esta terrível situação", concluiu a associação que felicita o Presidente da República, presidente do parlamento e primeiro-ministro por se associarem a esta sessão solene.

Numa sessão em que se prevê estarem, ao contrário dos 700 no ano anterior, no máximo 130 pessoas, devido à necessidade de distanciamento social para responder à pandemia, a associação estará representada apenas por uma pessoa, um capitão de Abril, Luís Augusto Sequeira, presidente conselho fiscal.

Este ano, a associação cancelou as comemorações populares para assinalar os 46 anos do 25 de Abril, e pediu aos portugueses que, em casa, às 15 horas, vão às janelas e às varandas cantar "Grândola Vila Morena", uma das senhas do golpe e uma canção-símbolo da Revolução dos Cravos.