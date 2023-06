Associações de emigrantes lançam petição para exigir voto eletrónico

João Vasconcelos e Sousa Ontem às 20:36 Facebook

Várias associações de emigrantes portugueses criaram uma petição para pedir que o Parlamento passe a permitir o voto eletrónico não presencial em todas as eleições. Lamentam que esta modalidade ainda não esteja, sequer, a ser testada.

Os subscritores da petição "Para que todos contem" sublinham que a participação eleitoral das comunidades se mantém "muito aquém do que deveria", explicando essa realidade com o facto de muitas pessoas terem de fazer "milhares de quilómetros" para votar. Por vezes, referem, só há locais de voto "noutro país ou continente".

No entender dos peticionários, a possibilidade de os portugueses residentes no estrangeiro passarem a poder recorrer ao voto eletrónico também permitiria superar "métodos ineficazes", como os problemas nos correios ou a exigência de cópia do Cartão de Cidadão. Nas legislativas de 2022, recorde-se, muitos votos foram anulados por não serem acompanhados da cópia do referido documento.

"O voto online não presencial, que é defendido pela maioria dos cidadãos portugueses no estrangeiro, contribuiria para resolver os problemas supracitados", lê-se no texto da petição. "Porém, continua sem ser testado, quanto mais implementado", lamenta-se.

Além do voto online não presencial, a petição também exige que a modalidade do voto postal esteja assegurada "em todas as eleições". Pede ainda o aumento do número de deputados eleitos pelos círculos dos portugueses no estrangeiro - atualmente são quatro, dois pela Europa e dois por Fora da Europa.

A petição foi promovida pela associação Também Somos Portugueses, pelo Grupo de Reflexão e Intervenção - Diáspora Portuguesa na Alemanha e pelo Movimento Sinergias da Diáspora. Pode ser acedida em https://peticaopublica.com/?pi=Que-todos-contem.