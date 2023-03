Ativistas climáticos que interromperam ministro constituídos arguidos

Inês Malhado Hoje às 14:25 Facebook

Os ativistas climáticos que interromperam, em junho do ano passado, o discurso do ministro do Ambiente e Ação Climática durante a abertura da conferência "Electric Summit" da Galp, estão a ser constituídos arguidos por desobediência.

O grupo Climáximo revelou, esta quinta-feira, que os ativistas não aceitaram a suspensão provisória do processo, sendo agora constituídos arguidos. Segundo o coletivo, "os ativistas afirmam estar disponíveis para debater o papel do governo e das empresas no âmbito do colapso climático", pode ler-se num comunicado enviado às redações.

Os ativistas serão ouvidos na sexta-feira, 31 de março, a partir das 10 horas, no Campus de Justiça. Segundo o coletivo, não está nenhuma concentração agendada.

Recorde-se que, em junho de 2022, num protesto da campanha "Gás é Andar para Trás", os ativistas interromperam a intervenção inicial do ministro do Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro, na conferência "Electric Summit", denunciando a contradição entre os investimentos nos combustíveis e o discurso de transição do Governo.

Levantados na audiência, com cartazes com as palavras de ordem "1.5ºC vs. Lucro", "1.5ºC vs. Gás", "1.5ºC vs. PS", "1.5ºC vs. Galp" e "1.5ºC vs. Capitalismo", esse grupo de ativistas do Climáximo e do Scientist Rebellion disse não "dar licença social" para o Governo e as empresas "falarem sobre clima ou transição enquanto montam uma expansão energética em todas as frentes". Depois de retirados de forma pacífica do local pela polícia foram identificados.

Acusando o Governo e as empresas pelo crime de desobediência às leis da Natureza e da Humanidade, o movimento por justiça climática convocou uma ação de bloqueio no terminal de gás de Sines para o próximo mês. "Eles nunca pararam. Eles não vão parar. Cabe-nos pará-los. Convocamos todas as pessoas preocupadas com a crise climática ao porto de Sines, no dia 13 de maio, para parar o gás", apelam os ativistas.