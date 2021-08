Aumenta o número de internados e casos ativos em dia com nove mortes

Tiago Rodrigues Hoje às 14:39 Facebook

Portugal regista, este domingo, mais 2112 casos e nove mortes associadas à covid-19. Há mais 27 internados em enfermaria, mais sete em cuidados intensivos e mais 877 casos ativos.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, o país contabiliza um total de 1 019 420 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 e 17 639 mortes associadas à doença covid-19. Até hoje, já recuperaram 956 316 pessoas, 1226 das quais nas últimas 24 horas.

Em comparação com o boletim de ontem, o número de novos casos é muito inferior - 2112 hoje e 2676 no sábado -, mas há mais uma morte - nove óbitos hoje e oito no sábado. Já o número de internados, após vários dias a descer, aumentou significativamente: há mais 27 doentes em enfermaria, num total de 708, e mais sete em cuidados intensivos, aumentado o total para 152.

De acordo com o boletim epidemiológico deste domingo, o Norte é a região com maior número de novas infeções, com mais 802. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo (mais 657), Centro (309), Algarve (198), Alentejo (62), Madeira (58) e Açores (26).

As noves mortes - sete homens e duas mulheres com mais de 60 anos - ocorreram nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo (cinco), Norte (duas), Centro (uma) e Algarve (uma). No total, já morreram 9266 homens e 8373 mulheres com a doença desde o início da pandemia.

Há ainda a assinalar o aumento do número de casos ativos: são mais 877, num total de 45 465. Por outro lado, há menos 283 contactos em vigilância, num total de 50 355.