Bandeira Azul em 432 praias, marinas e embarcações: mais uma que em 2022

Portugal tem 432 praias, marinas e embarcações com Bandeira Azul este ano, galardão que distingue as zonas com maior preocupação ambiental no país, mais uma que no ano passado. Destas, 394 são praias. O número é um recorde e foi divulgado esta quinta-feira de manhã pela Associação Bandeira Azul.

O Programa Bandeira Azul tem este ano como tema a geodiversidade. Os promotores são desafiados a conhecer e trabalhar a geodiversidade das suas praias, incentivados a investigar a sua formação, a divulgar e promover os Geosítios, e sobretudo a perceber como é fundamental respeitá-los e preservá-los.