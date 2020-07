Bares e discotecas vão abrir mas fecham às 20 horas e sem pistas de dança

JN Hoje às 08:22 Facebook

O Governo prepara-se para permitir a reabertura dos bares e discotecas, mas com algumas condicionantes.

Os bares e discotecas vão poder abrir, em todo o país, desde que funcionem de acordo com as regras aplicadas aos cafés, pastelarias e casas de chá, de acordo com a legislação que será aprovada em Conselho de Ministros esta quinta-feira, avançou o jornal "Público". Assim, embora retomem o funcionamento, vão ter de respeitar regras específicas, ficando proibida a utilização dos espaços para dançar e conviver com proximidade física.

Os estabelecimentos, acrescenta o diário, poderão usar os espaços exteriores como esplanadas e ocupar as pistas de dança com mesas, respeitando as normas de distanciamento social decretadas pela Direção-Geral da Saúde. Além disso, discotecas e bares vão fechar às 20 horas, não podendo funcionar no período noturno, nem servir refeições como os restaurantes, apenas alimentação ligeira (sandes e salgados, por exemplo).

Restaurantes com horário alargado

A mesma publicação revela ainda que o Governo se prepara para aprovar o alargamento dos horários da restauração. Os restaurantes passam a poder funcionar até à uma hora da madrugada, podendo os clientes entrar até à meia-noite, incluindo na Área Metropolitana de Lisboa, onde todos os outros estabelecimentos onde não haja serviços de refeições continuarão a ter de fechar às 20 horas.