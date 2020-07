Fim do estado de calamidade nas 19 freguesias da região de Lisboa

JN Hoje às 13:50 Facebook

As 19 freguesias da região de Lisboa que estavam em estado de calamidade vão passar para estado de contingência.

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a passagem da Área Metropolitana de Lisboa para o estado de contingência, incluindo as 19 freguesias que até agora estavam em estado de calamidade, anunciou a ministra de Estado e da Presidência, em conferência de imprensa conjunta com o ministro da Administração Interna. O restante território nacional mantém-se em situação de alerta.

Mariana Vieira da Silva explicou que "permanecem em vigor" as regras aplicadas toda a Área Metropolitana de Lisboa, entre as quais o fecho dos estabelecimentos comerciais às 20 horas e a proibição da venda de álcool da rua, comum a todo o país. A partir de agora há, no entanto, "a possibilidade de os estabelecimentos que são bares na sua origem poderem funcionar como pastelarias e cafés", com as mesmas regras destes espaços, como o JN já tinha noticiado esta manhã. E os restaurantes passam a encerrar à uma hora da manhã, com entradas até à meia-noite.