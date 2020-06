Bares e discotecas vão poder reabrir com regras da DGS

JN Hoje às 16:08 Facebook

Sem data marcada, bares e discotecas poderão reabrir quando tiverem orientações da Direção-Geral de Saúde. Parques aquáticos, centros de explicação e escolas de línguas podem voltar a abrir portas a partir desta segunda-feira, dia 15.

A terceira fase do processo de desconfinamento foi aprovada esta terça-feira em conselho de ministros. Além da reabertura dos parques aquáticos, escolas de línguas e centros de explicações a partir de dia 15, ginásios e academias têm autorização para começar a funcionar antes das 10 horas.

"Determina-se que as atividades e espaços que permanecem encerrados possam abrir quando disponham de orientação específica da Direção-Geral de Saúde relativas ao seu funcionamento", lê-se no comunicado emitido esta terça-feira, após a reunião. Estão neste caso, por exemplo, bares, discotecas ou touradas.

A declaração de situação de calamidade foi prorrogada até às 23.59 horas de 28 de junho. Assim como prolongada o controlo de pessoas na fronteira com Espanha, até às 23.59 horas de 30 de junho, "sem prejuízo de reavaliação a cada 10 dias e possível prorrogação".

Na área metropolitana de Lisboa passam a aplicar-se as regras já vigentes no resto do país, ou seja, lojas com mais de 400 metros quadrados e centros comerciais também podem reabrir segunda-feira.

As concentrações até 20 pessoas passam a ser permitidas.