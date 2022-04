Barragens geram menos mas sol e vento empurram energias renováveis

Produção hidroelétrica nos primeiros 111 dias do ano inferior em 71,4%. Chuvas de março e primeiros dias de abril não encheram albufeiras críticas.

As chuvas de março e dos primeiros dias de abril não permitiram a recuperação assinalável, na primeira quinzena do mês, das albufeiras mais afetadas pela seca nem da produção hidroelétrica, que, entre 1 de janeiro e anteontem, foi menor em 71,4% à gerada no período homólogo do ano passado. A notícia boa é que a energia solar está a aumentar: nos primeiros 111 dias do ano, gerou mais 73% de eletricidade do que em período idêntico de 2021.

Segundo cálculos do JN com base nos balanços energéticos da REN - Redes Energéticas Nacionais, entre 1 de janeiro e anteontem, a produção solar - a maior de sempre - soma 642 gigawatts-hora (GWh), que corresponde a 4,7% do total de 13 595 GWh gerados no sistema eletroprodutor nacional.