Bastonário: "Só hoje, quatro médicos contaram-me que já foram alvo de agressão"

Inês Schreck Hoje às 10:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Miguel Guimarães Bastonário da Ordem dos Médicos, candidato único a novo mandato, defende que os utentes agressores devem ser excluídos da lista do médico de família e mudar de centro de saúde.

Três anos depois de ter sido eleito com mais de 70% dos votos, Miguel Guimarães candidata-se ao cargo de bastonário sem adversários. O principal desafio é recuperar os médicos do Serviço Nacional de Saúde que estão desmotivados e exaustos e têm sido "agredidos" pela tutela. Sobre a violência contra os profissionais, garante que só conhecemos a ponta do iceberg e classifica de "ridícula" a solução apresentada pela ministra.

Não há mais nenhum candidato a bastonário. É sinal de que ninguém ousa desafiá-lo ou de que ninguém quer o cargo?